Celia Mabel Luetken viuda de Berdun (Q.E.P.D.)

Celia Mabel Luetken vda. de Berdun (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de enero de 2026 a los 77 años de edad. Sus hijos María Celia y Pablo Rubén Berdun; su nuera Tully Picardt; su yerno Sergio Bortayro; sus nietos Luz María, Laureano y Luciano Bortayro y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, el 30/1/2026 de 19:00 a 00:00. Reabre el 31/1/2026 a las 08:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: sábado 31/1/2026 a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Barrio en el que vivía: San Carlos. Lugar de nacimiento: Azul. Actividad que desarrollaba: docente jubilada.