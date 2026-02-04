Presunto abuso sexual en el campo «Los Gatos»: Hilario Galli publicó un video con nuevo descargo

El concejal de Olavarría, Hilario Galli, volvió a referirse públicamente este martes a la investigación judicial por un presunto abuso sexual que habría ocurrido recientemente en el establecimiento rural «Los Gatos», propiedad de la familia Galli.

El viernes de la semana pasada Hilario Galli presentó un descargo por escrito y ahora sumó un video que publicó en horas de la tarde en su cuenta de Instagram.

El edil brindó detalles sobre la postura de su familia frente al caso que encabeza la fiscal Mariela Viceconte.

«Mi nombre y el de mi familia fue vinculado injustamente a una causa judicial gravísima. Quiero ser muy claro: ni yo ni ningún integrante de mi familia está involucrado en esa causa», dijo el concejal Hilario Galli que además recordó el descargo de su padre, «el Gatito» Galli que reconoció ser allegado del hombre denunciado.

«La persona que está vinculada es un allegado a él, él prestó generosamente el lugar porque era una persona que iba a estar haciendo trabajos en la zona»; dijo Hilario Galli citando a los dichos de su padre.

«Vincularme erróneamente y con claros fines políticos a una causa tan grave, no solamente es profundamente injusto sino que también es dañino», dijo Hilario Galli y reprochó, «acá no hubo una clara intención de informar qué fue lo que pasó, ni mucho menos saber cómo se encuentran estas mujeres involucradas en este hecho».

Hilario Galli pidió que la justicia, por las denunciantes, esclarezca rápidamente lo que sucedió.

«No todo vale en pos de la política, hay límites», dijo el edil y aseguró «una mentira viralizada puede generar muchísimo daños que el que nosotros pensamos».

La causa, caratulada como «abuso sexual con acceso carnal».