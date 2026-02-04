Se confirmó el fixture del Torneo Interligas 2026: así jugarán los equipos de Olavarría

La Liga de Fútbol de Olavarría oficializó el calendario de partidos para la edición 2026 de la Unión Deportiva Regional (UDR). El certamen, que reúne a 32 equipos de las ligas de Olavarría, Bolívar, Laprida y Azul, tiene previsto su inicio para el próximo domingo 22 de febrero.

El torneo se dividirá en cuatro zonas de ocho equipos cada una, donde los representantes locales buscarán el protagonismo que en la edición anterior quedó en manos de Bolívar.

Entre las novedades de esta temporada aparece el regreso de Colonias y Cerros, mientras que el último campeón, Club Ciudad de Bolívar, no será parte de la competencia.

Los cruces de la primera fecha

De acuerdo al fixture sorteado, la jornada inaugural para los equipos de la ciudad y la región quedó conformada de la siguiente manera:

Zona A: Loma Negra debutará frente a Boca de Azul e Independiente de Bolívar recibirá a Espigas. Además, Cemento enfrentará a Colonias y Cerros y Balonpié se medirá con Alumni.

Zona B: Racing arrancará el torneo frente a San Martín de Sierras Bayas. Por su parte, Atlético Hinojo jugará ante Barracas de General La Madrid. Completan la fecha Jorge Newbery contra Juventud y Sportivo Piazza ante Vélez de Azul.

Zona C: Ferro Carril Sud recibirá a Lilán de Laprida y El Fortín hará lo propio ante Bancario de Bolívar. Sierra Chica visitará a Ingeniero Newbery y Casariego jugará ante Urdampilleta.

Zona D: Estudiantes debutará como visitante ante Embajadores, en un duelo local de fuste. Municipales recibirá a Racing de General La Madrid, mientras que Platense jugará con Pirovano y Bull Dog con Empleados de Comercio.

El certamen contará con un total de nueve fechas en su fase regular, incluyendo las jornadas interzonales, y se disputará en simultáneo para las categorías de Primera División y Sub-21.