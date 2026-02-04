Una mujer fue detenida por causar disturbios en el CAPS N° 22

Una mujer de 27 años fue detenida este martes en Olavarría luego de protagonizar disturbios en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 22, ubicado en la intersección de las calles Balcarce y Mendoza.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Comando de Patrullas, tras un llamado al 911 que alertó sobre incidentes en el interior del centro de salud.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba en aparente estado de ebriedad y estaba generando desorden, además de incitar a pelear a otras personas presentes en el establecimiento.

La aprehendida fue trasladada a la Comisaría Segunda, donde quedó alojada a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría.

Se le iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73.