Azul: Nelson Sombra firmó convenios con Provincia para adquirir maquinaria y avanzar en viviendas

El intendente de Azul, Nelson Sombra, participó este miércoles de una jornada de trabajo en La Plata donde concretó acuerdos de financiamiento y analizó obras de infraestructura para la vecina localidad.

En primer término, Sombra mantuvo un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador Axel Kicillof para la firma de un convenio a través de Provincia Leasing. Mediante esta herramienta financiera del Banco Provincia, el municipio de Azul adquirirá equipamiento por un valor superior a los 600 millones de pesos.

La inversión incluye la llegada de un camión Iveco Tector Attack carrozado, una motoniveladora y una camioneta Ford Ranger. Según se explicó, este sistema permite financiar el total de los bienes de capital en cuotas, que se cubren con el ahorro generado al dejar de alquilar servicios externos.

Avances en materia de hábitat

Posteriormente, el jefe comunal azuleño se reunió con la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Del encuentro participaron también funcionarios del área de obras públicas y desarrollo de la comunidad de Azul.

Durante la charla, se repasó el estado de ejecución de las 57 viviendas que se construyen en el Barrio Policía de la vecina ciudad. Además, se confirmó que la ministra Batakis visitará Azul próximamente para supervisar los avances en el territorio.