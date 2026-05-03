Condenan a dos jefes de Seguridad Vial en una causa por coimas en rutas de la región

Fuente: Diario El Tiempo

Un comisario y un subcomisario de la Policía Bonaerense fueron condenados a tres años de prisión en suspenso en el marco de una megacausa por corrupción policial vinculada a controles en rutas de la región. Uno de ellos, además, fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

Ph: Diario El Tiempo

El fallo corresponde a un juicio abreviado realizado días atrás en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Azul, con intervención del juez Albano Gallicchio. La investigación fue impulsada por el fiscal Marcelo Fernández. La información fue publicada por el diario El Tiempo de Azul.

Los condenados fueron Julio Ezequiel Olate, comisario oriundo de General Alvear, y Pablo Alejandro Jiménez Chumbita, subcomisario nacido en San Justo. Ambos admitieron su responsabilidad en distintos delitos vinculados a una estructura organizada que operaba en destacamentos de Seguridad Vial.

En el caso de Olate, la sentencia incluyó tres años de prisión condicional, multa e inhabilitación perpetua. Fue declarado autor de asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y otros delitos. Además, en otra causa acumulada, también fue condenado por organización y explotación de juego clandestino y encubrimiento.

Por su parte, Jiménez Chumbita recibió tres años de prisión en suspenso, seis años de inhabilitación y el pago de una multa, tras ser considerado autor de asociación ilícita, dictado de órdenes ilegales, incumplimiento de deberes y hechos de corrupción.

Cómo operaba la maniobra

Según se dio por probado en la causa, entre enero y mayo de 2018 varios efectivos de Seguridad Vial conformaron una asociación ilícita que operaba en rutas nacionales como la 3 y la 226, con influencia en ciudades como Azul, Tandil, Las Flores, Monte y General Alvear.

De acuerdo a la resolución judicial, los policías solicitaban dinero o dádivas a transportistas a cambio de permitirles circular sin controles. Las coimas se recaudaban en distintos destacamentos y luego se distribuían entre los involucrados.

El juez señaló que estas maniobras eran posibles por la “especial situación funcional” de los imputados y la coordinación entre ellos, tanto por vínculos laborales como personales.

Un caso que sigue abierto

Este es el segundo juicio abreviado en el marco de esta megacausa. En noviembre de 2023 ya habían sido condenados otros cuatro policías, algunos con penas de cumplimiento efectivo.

La investigación aún no está cerrada: quedan cuatro imputados a la espera de juicio. Entre ellos se encuentra un exsubcomisario oriundo de Azul y con vínculos en Olavarría que se acogió a la figura del “arrepentido”, lo que podría implicar una eventual reducción de pena en caso de ser condenado.

Antecedentes y pruebas

La causa se originó tras una serie de allanamientos realizados el 10 de mayo de 2018 en destacamentos de Seguridad Vial de la región, incluyendo el de Azul sobre la Ruta 3. Durante la investigación se recolectaron escuchas telefónicas y se secuestró dinero en efectivo, que ahora será decomisado y destinado a programas provinciales vinculados a la lucha contra el narcotráfico y las adicciones.

El fallo también remarca que la condición de funcionarios policiales de los imputados agrava su responsabilidad, al haber vulnerado deberes esenciales vinculados a la función pública.