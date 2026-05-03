Unión Deportiva Regional: varios clasificados y definición abierta en la última fecha

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Por En Linea Noticias 0

Foto: Fotografías Verito

La novena fecha de la Unión Deportiva Regional dejó un escenario parcialmente definido de cara a los octavos de final, con varios equipos que ya aseguraron su lugar y otros que deberán esperar a la última jornada. Racing, El Fortín, Ferro, Estudiantes y Municipales son, hasta el momento, los conjuntos que sellaron su clasificación, mientras que Espigas, San Martín y Embajadores aún disputan los cupos restantes.

En la Zona D, Municipales goleó 5 a 0 a Platense con tantos de Franco Janson (2), Iván Leal, Jonathan Campos y Sebastián Alonso, en tanto que Estudiantes superó 3 a 0 a Racing de La Madrid (Manuel Abentín, Bruno Peralta y Joaquín Stular) y Empleados venció 2 a 1 a CEO (Rodrigo Danessa y Felipe Morales; Nicolás Daffara descontó).

La Zona C tuvo como protagonista a Ferro, que se impuso por 6 a 0 ante Ingeniero con goles de Juan Álvarez (2), Thiago Andreu, Gabriel Rivas, Jerónimo Belinchón y Lautaro Montero, mientras que El Fortín derrotó 3 a 1 a Lilán (Alejandro Bianciotto -2- y Edgardo Maldonado; Enzo Linares marcó para el local). Además, Casariego le ganó 1 a 0 a Sierra Chica con un tanto en contra de Santiago Riccobene.

En la Zona B, Racing goleó 5 a 1 a Barracas con conversiones de Agustín Texeira, Matías Ordozgoiti, Román Garabento (2) y Jonathan Galmez, mientras que Juventud superó 2 a 1 a Hinojo (José Monclá y Dylan Pérez; Lucas Montoya) y San Martín venció 1 a 0 a Piazza con gol de Juan Ponce.

Por la Zona A, Cemento derrotó 1 a 0 a Espigas (Matías Pacheco), Colonias y Cerros e Independiente igualaron 2 a 2 (Waldemar Martínez y Rubén Salvatierra; Uriel Fernández y Bautista Tourret) y Balonpié venció 3 a 1 a Loma Negra (Joaquín Jaremko, Agustín Panaro y Santiago Tomassi; Axel Leonardo).

En Sub 21, también hubo resultados destacados: Ferro goleó 12 a 1 a Ingeniero, Racing venció 3 a 0 a Barracas y Municipales superó 5 a 0 a Platense con Lucas Nucci (3), Manolo Salías y Thiago Urbina. Además, se registraron triunfos de Piazza (3-0 ante San Martín) y Juventud (3-1 frente a Hinojo), entre otros resultados.

Con este panorama, el torneo entra en su etapa decisiva, con la última fecha como definitoria para completar el cuadro de los playoffs.

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