Colapinto finalizó séptimo en el GP de Miami por una dura sanción a Leclerc

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, consiguió este domingo su mejor posición en la Fórmula 1 al finalizar séptimo, luego de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) le impusiera una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc, su par de Ferrari.

Si bien el pilarense de 22 años había terminado la carrera en la octava ubicación, el ente regulador de la máxima categoría del deporte decidió castigar al corredor monegasco por salirse de la pista en reiteradas ocasiones.