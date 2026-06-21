Skay Beilinson recordó al Indio Solari en un histórico show en Bolívar

El guitarrista y cantante Skay Beilinson se presentó este sábado 20 de junio en la vecina localidad de San Carlos de Bolívar. El concierto, desarrollado en el Complejo República de Venezuela, significó el regreso del músico a los escenarios tras el fallecimiento del Indio Solari.

Ante una gran concurrencia de público regional, el exintegrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindó un espectáculo junto a su banda, Los Fakires, donde repasó temas de su etapa solista e clásicos del rock nacional.

El momento de mayor emotividad de la noche ocurrió antes de la interpretación de la canción «Todo un palo». En ese instante, Skay Beilinson interrumpió la ejecución por unos segundos para referirse al cantante fallecido recientemente. «A la memoria del amigo y para todos ustedes», manifestó sobre el escenario, lo que generó aplausos y cánticos por parte de los asistentes.

Días antes de esta presentación, el músico había suspendido una fecha programada en la ciudad de Rosario debido al impacto emocional por la pérdida de su antiguo compañero de banda. El recital en Bolívar se constituyó de este modo en el primer compromiso público y el primer homenaje formal realizado por el guitarrista tras el deceso del Intio Solari.