Vecinos trabajaron para recuperar el histórico acceso a la Villa Obrera

Con el objetivo de poner en valor uno de los espacios más representativos de la localidad, vecinos de Villa Alfredo Fortabat participaron este sábado de una jornada comunitaria destinada a recuperar y embellecer el histórico acceso a la Villa Obrera.

La actividad se desarrolló en una tarde marcada por las bajas temperaturas y un cielo mayormente cubierto. Sin embargo, las condiciones climáticas no impidieron que los participantes avanzaran con los trabajos previstos. Con pintura, pinceles, palas y rastrillos, realizaron distintas tareas de mantenimiento y mejora en el sector.

La propuesta fue organizada por la Casa de Cultura y Turismo VAF Loma Negra y contó con el acompañamiento del Grupo Scout Santa Elena, además de vecinos que se sumaron a la iniciativa para colaborar con las tareas.

La jornada también recibió apoyo logístico y la provisión de materiales por parte de la Delegación Municipal de Loma Negra, dependiente del Municipio de Olavarría.

Los trabajos permitieron avanzar en la recuperación de un espacio de fuerte valor histórico e identitario para la comunidad, a través de una acción colectiva que reunió a instituciones y vecinos con un objetivo común: preservar y mejorar uno de los accesos más emblemáticos de la localidad.