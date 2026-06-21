Espigas y Municipales jugarán la final del torneo “Juan Domingo Marinangeli”

Espigas y Municipales se clasificaron este domingo a la final del torneo “Juan Domingo Marinangeli” de Primera División, luego de imponerse en sus respectivos compromisos de semifinales.

En el estadio “Pozo Serrano”, Espigas y San Martín igualaron sin goles durante el tiempo reglamentario. La definición se trasladó a los penales, donde el conjunto de Espigas logró quedarse con la serie y asegurar su lugar en la definición del campeonato.

Por su parte, Municipales venció 2 a 1 a Embajadores en la cancha de Ferro y también selló su clasificación. Los goles del equipo ganador fueron convertidos por Iván Leal, autor de un doblete, mientras que Lucio Falasco marcó para Embajadores.

De esta manera, Espigas y Municipales disputarán la final del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría. El encuentro decisivo se jugará a partido único, aunque la fecha, horario y escenario todavía deberán ser confirmados.

Resultados de las semifinales