Un automovilista chocó contra una rotonda y terminó en la vereda de una estación de servicio

Un siniestro vial se registró en la mañana de este domingo en la intersección de la avenida Del Valle y avenida Pellegrini, donde el conductor de una camioneta utilitaria perdió el control del rodado y terminó sobre la vereda de una YPF ubicada en el lugar.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Renault Kangoo colisionó contra el cordón de la rotonda ubicada en dicho sector. Tras el impacto, el vehículo continuó su marcha y subió a la vereda de la estación de servicio YPF emplazada en el lugar, deteniéndose a pocos metros del área de surtidores.

A pesar de las características del impacto, el conductor del rodado resultó ileso y no se registraron terceras personas heridas. En el sitio solo se constataron daños materiales en la estructura del vehículo afectado.