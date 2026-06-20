El olavarriense Franco Corrales también fue convocado a la Preselección Argentina Sub-15

Se suma a su compañero de Boca Juniors, el también olavarriense Jaime Azzato.

El futbolista Franco Corrales, quien actualmente integra las divisiones inferiores de Boca Juniors, fue citado para participar de los entrenamientos de la Preselección Nacional Sub-15 que se desarrollarán en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

La convocatoria fue comunicada oficialmente por el Departamento de Selecciones Nacionales de la AFA mediante una nota dirigida al presidente de Boca Juniors.

En el documento, firmado por el secretario Jorge Miadosqui, se informa que el Coordinador de Selecciones Juveniles, Enrique Cesana, resolvió convocar a los jugadores Jaime Azzato, Franco Corrales y Nahuel García para integrar la Preselección Nacional Juvenil Sub-15.

De acuerdo con la comunicación oficial, los futbolistas participarán de sesiones de entrenamiento los días 22, 23 y 24 de junio en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

La noticia adquiere un significado especial para Olavarría, ya que entre los convocados aparecen dos jóvenes futbolistas de la ciudad. A la citación de Corrales se suma la de Jaime Azzato, quien también se desempeña en las divisiones juveniles de Boca Juniors y había sido informado como integrante de la misma convocatoria.