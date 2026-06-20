La Casa del Bicentenario fue sede de una nueva edición de Mercados Bonaerenses

Imágenes Mauricio Latorre

Este viernes se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario de Olavarría una nueva jornada del programa provincial Mercados Bonaerenses. La feria funcionó en el horario de 09:00 a 15:00, con el objetivo de facilitar a los habitantes de la ciudad el acceso directo a elaboraciones de productores locales.

Entre la oferta disponible se encontraron panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras, productos sin TACC, alfajores artesanales, huevos, alimentos agroecológicos, pastelería, dulces artesanales e infusiones.

En esta oportunidad, la actividad contó con la participación de los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, los cuales comercializaron pescado y pastas. Estos productos tuvieron un 40% de descuento para quienes abonaron mediante la aplicación Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $6.000.

El programa Mercados Bonaerenses, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, busca promover la producción y el consumo de alimentos locales mediante una red de ferias itinerantes y fijas. La iniciativa tiene el propósito de asistir los procesos de producción, comercialización y abastecimiento en los distintos municipios de la provincia.

Para el desarrollo de la jornada, desde la organización se había solicitado a las personas que asistieran que concurrieran con sus propias bolsas y maples de huevo para trasladar las compras.