Concurrencia masiva en la Plaza de Armas del Regimiento por el acto del Día de la Bandera

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Imágenes Mauricio Latorre

Este sábado 20 de junio se llevó a cabo el acto en conmemoración del 206º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano en la Plaza de Armas del Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lanceros General Paz”. La ceremonia contó con una imponente concurrencia de olavarrienses que colapsaron la avenida Emiliozzi desde la ruta 226 hasta el predio del regimiento, lo que requirió un importante dispositivo policial para ordenar el tránsito.

El encuentro fue organizado de manera conjunta por el Municipio de Olavarría, la Jefatura de Educación, la Guarnición Ejército Olavarría y la Asociación Cultural Belgraniana. La jornada comenzó con la invocación religiosa realizada por el capellán del Ejército, Enrique Germade. Posteriormente, brindó sus palabras alusivas la profesora Fabiana Rivero, integrante de la Asociación Cultural Belgraniana.

Durante su discurso, Rivero señaló: «Ineludiblemente, cuando se trata de la patria, Manuel Belgrano nos aparece como un padre inmortal de ella». Además, destacó la multiplicidad de sus funciones históricas al recordar que fue «el precursor del periodismo rioplatense y el padre de nuestra economía política». Hacia el cierre de su intervención, la profesora instó a la reflexión comunitaria: «Tal vez haga falta un debate público más ambicioso y sofisticado, menos empeñado en la confrontación y más centrado en los desafíos del futuro. ¿Por qué no hacer el intento de dejarnos enseñar por la historia?».

El momento central de la tarde consistió en la Promesa de Lealtad a la Bandera por parte de los estudiantes de cuarto año de distintos establecimientos educativos del Partido de Olavarría, cuya toma estuvo a cargo del inspector jefe distrital, Julio Benítez. En simultáneo con la promesa, se realizó una suelta de palomas organizada por la agrupación de colombofilia La Mensajera Olavarriense. Cabe destacar que en esta oportunidad no se registró la jura de soldados voluntarios en el acto central, dado que únicamente juraron dos efectivos este año durante una ceremonia matutina celebrada de forma interna en el regimiento.

Los establecimientos educativos que formaron parte de la promesa fueron la EP N°1, EP N°2, EP Nº4, EP N° 8, EP N° 11, EP N° 18, EP N° 20, EP N° 21, EP N° 24, EP N° 58, EP N° 59, EP N° 60, EP N° 81, EP Nº 17, las Escuelas Primarias de Adultos N° 707 y N° 715, el CEA Nº 707, y los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) Nº 451 y Nº 453. También participaron el Instituto de Enseñanza Oral (IDEO), Colegio San Antonio de Padua, Colegio Nuevas Lenguas, Instituto Privado José Manuel Estrada, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Santa Teresa, Colegio Privado Libertas, Centro Educativo Alfa y Omega, Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA), Instituto Nuestra Señora de Fátima, Instituto Nuestra Señora del Rosario, Instituto Monseñor Cáneva y la Escuela Mariano Moreno.

El cierre institucional estuvo a cargo del intendente Maximiliano Wesner. El jefe comunal manifestó: «Hoy 20 de junio, si bien celebramos el Día de la Bandera, es un día significativo, profundo, de reflexión sobre los valores en el legado que nos dejó Manuel Belgrano». Dirigiéndose a los alumnos, agregó: «Recién, cuando prometían fidelidad con la bandera bien en alto, mirando a sus compañeros y a sus compañeras, realmente veía reflejado el futuro de nuestro país». Finalmente, Wesner remarcó: «Veo en la celeste y blanca esos valores que debemos defender todos los días: el del compromiso con nuestro país, el de la solidaridad y también en la necesidad de tejer esos lazos con el otro para poder fortalecer la comunidad».

Entre las autoridades presentes se ubicaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; el jefe de la Guarnición Ejército Olavarría, teniente coronel Andrés Galván; el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindados 1, mayor José Flores Castañeda; la presidenta del Consejo Escolar, Florencia Servino; la inspectora jefe regional estatal, Marta Casanella; la inspectora jefe de DIEGEP Región, Romina Altafini; secretarios, subsecretarios, directores y delegados municipales; concejales y consejeros escolares. También asistieron miembros de la Asociación Cultural Sanmartiniana, autoridades académicas, la Agrupación Veteranos de Guerra “2 de Abril”, la Agrupación Veteranos Naciones Unidas, Veteranos Continentales, Bomberos Voluntarios, la familia del capitán de corbeta Diego Wagner, integrantes de fuerzas de seguridad y de la Unión de Colectividades.

El acto concluyó con el desfile de los estudiantes que realizaron la promesa y, posteriormente, se distribuyeron tortas fritas con chocolate entre los asistentes.