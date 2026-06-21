Quieren prohibir festejos de egresados con harina y huevos en toda la Provincia

(Por InfoGEI).- La senadora bonaerense Sabrina Bastida presentó un proyecto de ley para crear el programa «Festejos Responsables», con el objetivo de prohibir el uso de harina, huevos y otros alimentos en las celebraciones de egresados que cada año se realizan en plazas, calles y escuelas de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por la legisladora platense del espacio Fuerza Patria, busca reducir el desperdicio de alimentos, promover donaciones a comedores comunitarios y regular los festejos que se llevan a cabo en espacios públicos.

Según los fundamentos del proyecto, cada egresado desperdicia en promedio cuatro kilos de alimentos durante eventos como el Último Primer Día (UPD) y las caravanas de egreso, lo que equivale a unas 560 toneladas anuales en territorio bonaerense.

Ante esta cifra, la propuesta plantea reemplazar el uso recreativo de alimentos por cotillón ecológico y fomentar la donación de productos no perecederos a organizaciones de bien público.

Además, la iniciativa pone el foco en el impacto ambiental: la limpieza posterior a los festejos puede demandar alrededor de 1.000 litros de agua por hora, y la acumulación de residuos plásticos y envases descartables representa una carga adicional para los municipios.

El proyecto también establece que las escuelas deberán incorporar el concepto de «Festejos Responsables» en sus reglamentos internos, y que toda celebración en espacios públicos requerirá autorización municipal y estará sujeta a controles para garantizar la conservación y limpieza de los lugares utilizados.

Asimismo, contempla campañas de concientización coordinadas por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente bonaerense, así como incentivos para empresas y organizaciones que financien iniciativas vinculadas al programa.

Bastida, quien llegó al Senado en reemplazo de Florencia Saintout y tiene mandato hasta 2027, busca abrir el debate sobre una práctica instalada desde hace años entre los estudiantes y promover un cambio cultural que combine celebración, cuidado ambiental y responsabilidad social. (InfoGEI)