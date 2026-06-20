Juan Carlos Blanco (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 20 de junio de 2026 a los 84 años de edad. Sus hijos Juan Carlos, Marcela, Fabio, Mariela y Marcos, sus nueras, sus yernos, sus nietos, sus nietos políticos, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento «C». La sala cierra a las 20:00 horas y reabre el domingo a las 8:00 horas. Se realizará responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el domingo 21 de junio a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del barrio Provincias Unidas.

Nacido en Olavarría.

Jubilado.