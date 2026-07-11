Cándida Esther Lina Almada (Q.E.P.D.). Falleció en Olavarría el 10 de julio de 2026 a los 94 años. Sus hijos, sus nueras, su yerno, sus nietos, sus hermanos en la fe, familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en la sala de España 2942, departamento «C», y comenzó este sábado 11 de julio a las 7:30. Se realizará responso en la Capilla Ardiente.

Sus restos serán inhumados este sábado 11 de julio, a las 12:30, en el Cementerio Loma de Paz.

Había nacido en Las Flores y era jubilada y pensionada.