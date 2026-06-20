Con visitantes de toda la región, el tenis de mesa vive su gran cita en el Club El Provincial

Imágenes Mauricio Latorre

Se disputa una nueva fecha de la Liga Regional del Centro de tenis de mesa en Olavarría. El evento tiene lugar en las instalaciones del Club Social y Deportivo El Provincial, ubicado en la intersección de las calles Tacuarí y Belgrano.

Ezequiel Bergues, entrenador y jugador de la disciplina, brindó detalles sobre la competencia que reúne a deportistas locales y de diversas localidades bonaerenses. «Nos visitan ciudades como Tandil, Bolívar, Recalde, Azul, Henderson y a veces contamos con invitados de Buenos Aires y de la Costa Atlántica», señaló respecto al alcance de este certamen regional.

La Liga Regional del Centro mantiene un calendario de una fecha por mes a lo largo de todo el año, distribuyendo las sedes entre Azul, Bolívar y Olavarría. «A nosotros nos corresponden tres fechas durante todo el período. Iniciamos este año en marzo acá en el club y ahora nos toca coordinar la segunda de nuestro cronograma», explicó Bergues.

El cronograma del torneo se encuentra estructurado en distintas categorías para garantizar la participación de todos los niveles. La actividad comenzó con la 7ª categoría, destinada a la iniciación y principiantes en el deporte. Posteriormente se da paso a la 1ª categoría, que congrega a los jugadores de más alto rendimiento, y la jornada se completa con los cuadros correspondientes a 6ª y 3ª categoría.

Entrenamientos y escuela formativa

Más allá de la faz competitiva de este fin de semana, la escuela de tenis de mesa mantiene sus puertas abiertas para la comunidad en la sede de Tacuarí y Belgrano. Las clases grupales se dictan los días martes, jueves y viernes en el horario de 18:00 a 22:00 horas.