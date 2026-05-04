Vuelve Chamula junto a Cultura UNICEN con “Todos los ojos en el mar”

En el marco de la lucha por la Ley de Financiamiento Universitario, se presentará en Olavarría la obra “Todos los ojos en el mar”, una propuesta de Teatro por la Identidad atravesada por los ejes de memoria, verdad y justicia.

La función será el sábado 30 de mayo a las 20 horas en el Teatro Chamula, con entrada libre y a la gorra consciente, y capacidad limitada.

La obra está basada en un texto de Pablo Iglesias y es interpretada por Laura Tropea, con dirección de Cristian Bernardo. La propuesta escénica se completa con la participación de bailarines dirigidos por Mauricio Gogorza: Pedro Chirino, Marianella Foti, Braian Zambrana y Chochi Salas.

Además, contará con la participación especial del Coro Universitario de Olavarría, dirigido por Juan Loza, en un aporte ad honorem como apoyo simbólico de la UNICEN al arte independiente.

La actividad es organizada por Cultura UNICEN y cuenta con el acompañamiento del Área de Derechos Humanos de UNICEN, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ingeniería, el Jardín Maternal Upalalá y la Escuela Nacional “Pérez Esquivel”.