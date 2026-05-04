Basilio Belindo «Beli» Barraza (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 3 de mayo de 2026 a los 83 años de edad. Su esposa Leticia Mabel Fernandez, sus hijos Sergio, Marcelo, Javier, Cristian, Alejandro y Matias Barraza, sus hijas políticas Liliana, Daniela, Alejandra, Fabi, Cristina y Micaela, sus nietos, sus nietos políticos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus hermanas, sus hermanos políticos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en San Jorge, Laprida, era vecino del barrio San Vicente y se desempeñó como jubilado de Canteras Cerro Negro y jardinero.

Sus restos son velados en España 2942, departamento C. El velatorio cierra a las 00:00 y reabre este lunes a las 7:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el lunes 4 de mayo a las 11:30 horas.