Facunda Rosa Pereyra viuda de Avila (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de mayo de 2026 a los 88 años de edad. Sus hijos Blanca Sanchez, Rosa Sanchez, Betty Sanchez, Gladys Avila, Miguel Avila y Lorena Avila; sus nietos Hernan, Esteban, Emiliano, Emanuel, Franco, Evelyn, Micaela, Magali, Sergio, Marcelo, David, Daiana, Nadia y Jonathan; sus bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Facunda Rosa Pereyra era nacida en la provincia de San Luis, era jubilada y pensionada, y residía en la localidad de Sierra Chica.

Sus restos son velados en la sala de calle España 2942, Departamento «D». Luego del responso en la Capilla Ardiente, serán inhumados en el Cementerio de Colonia Hinojo el domingo 3 de mayo a las 11:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.