Nancy Susana Larregina (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de mayo de 2026 a los 58 años de edad. Sus hijos Franco y Lucas Haldemann; su nieto Kevin; sus hermanos Esther y Ruben; su hermana política Mirta Odelo; sus sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nancy Susana Larregina era nacida en Olavarría, se desempeñaba como ama de casa y era vecina de la localidad de Sierra Chica.

Sus restos son velados en la sala de calle España 2942, Departamento «B». Luego del responso en la Capilla Ardiente, serán inhumados en el Cementerio de Hinojo el domingo 3 de mayo a las 9:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric