Carlos Alberto Lopez «Correntino» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de mayo de 2026 a los 78 años de edad. Sus hermanas, sobrinos, sobrinos nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Carlos Alberto Lopez era oriundo de la provincia de Corrientes. Fue trabajador jubilado rural y residió en la localidad de Recalde antes de radicarse en Hinojo.

Sus restos son velados en la Sala Velatoria de Hinojo desde este domingo 3 a las 7:30 horas. Tras el responso en la Capilla Ardiente, serán inhumados en el Cementerio de Hinojo este domingo 3 de mayo a las 8:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.