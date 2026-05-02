Daniel Silvio Esteves (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de mayo de 2026 a los 74 años de edad. Su esposa Claudia Echeverria; sus hijos Matias y Alejandro Esteves; sus hermanos Analia y Oscar Esteves; sus hermanos políticos Bernardino y Ana; sus sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

Daniel Silvio Esteves era nacido en Cerro Sotuyo, se desempeñó como comerciante hasta su jubilación y era vecino de la localidad de Sierras Bayas.

No se realizará velatorio ni responso. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.