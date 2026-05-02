Prisión preventiva para olavarriense acusado de haber robado en una obra en construcción en Azul

Al imputado, que registra antecedentes penales, lo detuvieron el pasado 15 de abril, durante un procedimiento realizado por personal policial en el Barrio San Martín de Porres, de la ciudad de Azul. Entre los indicios probatorios que lo siguen ubicando como el autor de este ilícito figuran huellas dactilares suyas halladas en una vivienda que un azuleño está edificando, lugar de donde habían sido sustraídas tres cajas que contenían cerámicos.

Fuente y foto: Diario El Tiempo.

La detención de un olavarriense al que le atribuyen la comisión de un robo ocurrido semanas atrás en una vivienda en construcción fue convertida en prisión preventiva.

En una primera instancia, la medida cautelar para el encausado fue ordenada por Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías número 3 con asiento en el edificio central de los tribunales de Azul.

A través de lo decidido, el investigado continúa siendo considerado autor del delito de robo simple. Y en el interlocutorio que se tradujo en que siga privado de su libertad fue identificado como Miguel Ángel Maica.

Oriundo de Olavarría, albañil de ocupación y actualmente de 36 años de edad, había apresado a ese hombre por el referido ilícito durante un allanamiento concretado en el Barrio San Martín de Porres de esta ciudad el pasado 15 de abril.

Días antes había sido denunciado en sede policial el robo por el que Maica está privado de la libertad.

Actualmente permanece en la Unidad 2, la cárcel del SPB que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica, según lo referido por voceros judiciales y de seguridad.

A ese penal había sido trasladado el pasado 20 de abril desde la Seccional Primera de Azul perteneciente a la Policía bonaerense, el lugar donde en un principio estuvo alojado.

Cajas de cerámicos

Según se señala en las actuaciones penales, entre la noche del 12 de abril de este año y las primeras horas del día siguiente se produjo el robo por el que fue ordenada la prisión preventiva para el olavarriense.

El episodio delictivo que le siguen imputando a Maica había sido denunciado en la Seccional Primera local por el vecino azuleño damnificado por lo ocurrido.

Tuvo como escenario una casa que ese hombre está construyendo en un lote ubicado sobre la prolongación Norte de la calle Colón.

A ese lugar, en momentos que no había nadie, había ingresado con fines de robo al menos un sujeto.

El ilícito consistió en que del interior de esa vivienda en construcción fueran sustraídas tres cajas que contenían cerámicos.

A través de lo investigado pudo determinarse que, en el marco de la concreción del robo, había sido dañada una puerta balcón de doble vidrio.

El lugar por donde, según se sostiene hasta el momento, ingresó Maica para apoderarse de los referidos cerámicos.

El robo había podido ser constatado por el denunciante cuando en horas de la mañana del pasado 13 de abril se hizo presente en esa casa que está construyendo.

En aquel entonces, además, observó que estaba dañada la referida puerta balcón. Dicha abertura, de dos metros de alto por dos de ancho y de color negro, tenía sus vidrios rotos y el marco violentado en su zona baja, presumiblemente porque habría sido empleado un «elemento contundente para ejercer palanca», según se describía en un informe pericial.

El damnificado por el robo había hallado más cajas que contenían cerámicos, similares a las sustraídas, tiradas en el patio de la vivienda que está edificando. Y encontró manchas de sangre que también sirvieron para dar cuenta del ilícito por el que después ese hombre -aquel mismo 13 de abril pasado- radicó una denuncia en sede policial.

Detenido

Dos días después de iniciada esta investigación penal, a través de una causa llevada adelante por el fiscal Adrián Peiretti desde la UFI 13, el mismo Juez de Garantías que recientemente le dictó la prisión preventiva a Miguel Ángel Maica ordenó su detención.

A esa medida cautelar, durante un allanamiento realizado en una precaria vivienda del Barrio San Martín de Porres donde transitoriamente el olavarriense imputado estaba residiendo, la concretaron efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Seccional Primera local.

Además, ese inmueble fue allanado, en procura de recuperar los cerámicos robados, que finalmente no pudieron ser hallados. Y durante la concreción de la diligencia los efectivos de seguridad incautaron el teléfono celular del acusado de la comisión de este ilícito ocurrido días antes en esa vivienda en construcción, situada en cercanías del barrio donde Maica estaba radicado temporalmente, según lo consignado en un reporte vinculado con lo que había sido su arresto y que fuera dado a conocer desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Azul.

Huellas dactilares

Del mismo modo que fuera valorado por el Juez de la causa para ordenar su detención, en la resolución que se tradujo en el dictado de la prisión preventiva para el olavarriense investigado volvió a hacerse alusión a una evidencia que lo ubica como el autor de este ilícito.

Específicamente, se trata de lo concluido en un informe pericial donde se señala que huellas dactilares encontradas en la casa en construcción escenario de este robo se corresponden con las del acusado Maica.

El estudio, realizado mediante el sistema AFIS por efectivos de la Policía Científica, permitió identificar rastros correspondientes a dedos de su mano derecha, se menciona en las actuaciones penales.

Para pronunciarse a favor del dictado de la prisión preventiva del acusado, además, el titular de Garantías 3 tuvo en cuenta que registra antecedentes penales computables. También, la pena que podría serle dictada en caso de resultar condenado por el ilícito que fuera materia de esta Investigación Penal Preparatoria, que será a cumplir y no de ejecución condicional.

Ambas circunstancias llevaron al juez Juan José Suárez, dando lugar a lo pretendido desde la Acusación, a concluir que era adecuado que el imputado siga privado de su libertad; ya que de serle otorgada la excarcelación a Maica -que se negó a declarar por el ilícito que le endilgan durante la indagatoria, en la que estuvo asistido por la defensora Oficial Soledad Kelly- podría evidenciar conductas que entorpecerían la sustanciación de este nuevo proceso judicial que lo involucra.

«En lo atinente al riesgo procesal que sustenta la medida de coerción, en primer lugar debo valorar que el encartado registra antecedentes penales computables», escribió el titular de Garantías 3 en lo resuelto.

Al respecto, indicó que a Maica ya le fueron dictadas por más delitos que cometió penas «de efectivo cumplimiento de prisión» que -al igual que sucede actualmente- lo tuvieron encarcelado.

«Asimismo, la magnitud de la pena en expectativa opera en el caso como un dato objetivo para inferir válidamente el riesgo procesal de fuga o elusión del proceso -en caso de recuperar su libertad-, atento la calificación delictual otorgada y su respectiva escala penal, a lo que se agrega que por el escaso tiempo que lleva detenido el encausado en la presente Investigación Penal Preparatoria resulta proporcional la medida de coerción adoptada», se refiere también en lo decidido para el hombre imputado en la resolución, fechada el miércoles de la semana pasada.

El dato

El fiscal Adrián Peiretti ya finalizó la instrucción de este sumario, por lo que en el mismo escrito donde solicitó el dictado de la prisión preventiva para el imputado también formuló la requisitoria de elevación a juicio de la causa. Sobre esta última cuestión aún tiene que resolver el titular de Garantías 3, quien en un principio corrió traslado de lo pretendido desde la Acusación a la Defensora Oficial del olavarriense que sigue encarcelado.