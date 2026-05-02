Escándalo en el PAMI: En Olavarría no se detectaron irregularidades tras el descubrimiento de un fraude oftalmológico

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Por En Linea Noticias 0

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados. 

Escándalo en el PAMI: una auditoría reveló una millonaria red de fraude oftalmológico

La maniobra se definió como un escándalo de magnitud.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, detectándose la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

En Línea Noticias consultó a las autoridades de la Agencia del PAMI Olavarría quienes confirmaron que las maniobras auditadas a nivel nacional, no tienen impacto en nuestra ciudad.

Las mismas consultas permitieron confirmar que a finales del año pasado hubo auditorias a prestadores locales que no arrojaron nada relevante.

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