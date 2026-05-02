Escándalo en el PAMI: En Olavarría no se detectaron irregularidades tras el descubrimiento de un fraude oftalmológico

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

La maniobra se definió como un escándalo de magnitud.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, detectándose la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

En Línea Noticias consultó a las autoridades de la Agencia del PAMI Olavarría quienes confirmaron que las maniobras auditadas a nivel nacional, no tienen impacto en nuestra ciudad.

Las mismas consultas permitieron confirmar que a finales del año pasado hubo auditorias a prestadores locales que no arrojaron nada relevante.