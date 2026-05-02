Noelia Marzol presenta Bloody tango en Olavarría

El exitoso musical de calle Corrientes, tras su reciente temporada en Mar del Plata, inicia su gira nacional 2026 y llegará al Teatro Municipal de Olavarría para una única función el próximo viernes 15 de mayo. La obra, protagonizada por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, obtuvo el premio Estrella de Mar como mejor compañía de danza nacional.

«Tenemos un elenco increíble y la idea es que la gente disfrute de ver bailar tango», expresó Marzol sobre esta propuesta que busca acercar el género a las nuevas generaciones a través de una puesta moderna que incluye música y vestuarios actuales. La producción cuenta con un ensamble de 11 artistas en escena, entre los que se destacan bailarines campeones mundiales y la cantante Ana Devin.

La trama de Bloody tango invita al espectador a sumergirse en una experiencia sensorial dentro de un hotel. En ese entorno, diversos personajes atraviesan situaciones marcadas por la sensualidad, la oscuridad y las tentaciones en cada habitación, convirtiendo al público en testigo directo de sus fantasías.

Detalles de la función y entradas

El espectáculo comenzará a las 21:00 horas, con apertura de puertas a partir de las 20:30 horas en la sala ubicada en Rivadavia 2800. Las entradas online tienen un valor desde los 35.000 pesos y se pueden adquirir a través del sitio articket.com.ar.

De manera presencial, los tickets están disponibles en la boletería del Teatro y en Tecnocentro, ubicado en Rivadavia 3065. Se informó que las entradas son nominales y que se ofrecen diversas opciones de pago, incluyendo cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas.

En cuanto a las entradas para personas con discapacidad, las mismas deben solicitarse en la boletería del Teatro de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00 horas, a partir del primer día hábil del mes de mayo.