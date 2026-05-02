Norma Edith Mandagarán viuda de Bonetti (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 02 de mayo de 2026 a los 88 años de edad. Su hija Sandra Mariel Bonetti; su hijo político Jorge; sus nietos Antonela y Facundo Valderrey; su bisnieto Simón y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos serán velados en España 2942, departamento “C”, el sábado 02/05 de 12:30 a 14:30 horas.

Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 02/05 a las 14:30 horas, previo responso en la capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric. Ex vecina del barrio Jardín. Nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.



