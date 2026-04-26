Nancy Alicia Mastrandea (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de abril de 2026 a los 89 años de edad. Sus hijos Eduardo y Andrea Catarain, su nuera Silvina, sus nietos, bisnietos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “B”, desde este lunes a las 8:00. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este lunes 27 de abril a las 11:30, previo responso en la capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina de barrio CECO.

Nacida en Rosario.

Jubilada.