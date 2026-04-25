Tadeo Sebastián Basualdo Chavari (Q.E.P.D.)

Falleció en Buenos Aires el día 25 de abril de 2026 a los 26 años de edad. Sus padres Carolina Chavari y Rómulo Sebastián Basualdo; sus hermanos Micaela, Joaquín, Máximo, Malena y Sarita; sus abuelos María Mercedes, Héctor Raúl, Mari Chavari y Miguel Chavari; sus tíos, sus primos, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “C”, desde las 22 horas. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el domingo 26 de abril a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de barrio Pueblo Nuevo.

Nacido en Olavarría.

Empleado de Alerta.