Elevan a naranja el alerta por vientos fuertes para la tarde del domingo

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a nivel naranja el alerta por vientos fuertes para la tarde de este domingo 26, mientras que para otros tramos del domingo y la mañana del lunes se mantiene vigente un alerta amarillo.

Según el reporte, el domingo entre las 12 y las 18 horas regirá el alerta naranja, con vientos del sudoeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

En tanto, para el domingo por la mañana (de 6 a 12) y por la noche (de 18 a 24), así como para la mañana del lunes 27, continúa el alerta amarillo por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades estimadas entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar 90 kilómetros por hora.

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, por lo que se recomienda extremar precauciones, evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Ante la intensificación prevista para la tarde del domingo, se solicita especial atención por posibles complicaciones en la circulación, caída de ramas y reducción de visibilidad en rutas.