La Vuelta al Municipio ya se prepara para una nueva edición y anunciaron cortes de tránsito

El próximo 1º de mayo Olavarría volverá a vivir una de sus propuestas deportivas más tradicionales y convocantes con una nueva edición de la Vuelta al Municipio, que este año incorporará además un circuito de Mountain Bike como novedad.

La inscripción continúa abierta y quienes aún no se hayan anotado pueden hacerlo a través del sitio web del Municipio, ingresando al banner “Vamo inscripción”, donde se encuentra disponible toda la información sobre la competencia y el formulario para participar.

Como ocurre en cada edición, el parque Helios Eseverri será el epicentro de la jornada, que incluirá la tradicional prueba principal de 10 kilómetros, recorridos de 3 y 5 kilómetros, y el nuevo trazado para Mountain Bike.

En el marco de la organización, desde la Secretaría de Protección Ciudadana se diagramó un operativo de seguridad vial para garantizar tanto el acceso al predio como el desarrollo de cada una de las competencias.

Según se informó, habrá dos cortes que comenzarán el 30 de abril a las 22 y se extenderán hasta las 15 aproximadamente del 1º de mayo. Serán en avenida De los Trabajadores y Alsina, y Lavalle y Grimaldi.

Estos cortes permitirán delimitar el sector donde estarán ubicados el arco de largada y llegada, la entrega de kits para atletas y participantes foráneos, además del espacio destinado a la premiación.

Los restantes cortes comenzarán a las 9:30 del jueves 1º de mayo y se mantendrán hasta las 13:30.

Las intersecciones alcanzadas serán Alsina y Fassina; Lavalle y Merlo; Lavalle y Estrada; Lavalle y Sarmiento; Lavalle y Líbano; Lavalle e Yrigoyen; Lavalle y Colón; Lavalle y Álvaro Barros; Lavalle y Necochea; Lavalle y Belgrano; Lavalle y General Paz; Coronel Suárez y Wagner; Cerrito y San Martín; Cerrito y Dorrego; Cerrito y Sargento Cabral; Cerrito y Álvaro Barros; Maipú y Colón; Maipú y Roque Sáenz Peña; Maipú y José Luis Torres; Maipú y Mitre; Maipú y avenida Sarmiento; Cerrito y Rufino Fal; Cerrito y Grimaldi; Maipú y avenida De los Trabajadores; y Cerrito y avenida De los Trabajadores.

Desde el Municipio recordaron que el operativo apunta a permitir el normal desarrollo de una competencia que año tras año suma participantes y público, consolidándose como una de las grandes citas deportivas y sociales del calendario local.