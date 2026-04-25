“Si no invertís, no creces”: Rosana Castelli habló de apostar y sostener empleo en tiempos difíciles

Aun en un contexto económico complejo, Rosana Castelli, referente de La Galana, sostuvo que invertir y sostener fuentes de trabajo forman parte de una misma decisión. Lo planteó en el episodio 56 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, donde desarrolló una mirada sobre producción, reinversión y el desafío de sostener una pyme en la Argentina actual.

Durante la charla, Castelli vinculó la reciente renovación del histórico comercio con una lógica que —aseguró— atraviesa toda su trayectoria: reinvertir aun cuando el escenario no sea favorable.

“Si no invertís, no crecés”, resumió al explicar por qué avanzó con cambios estructurales en el negocio, incorporación de nuevos productos y mejoras internas en procesos de producción.

Según contó, parte de esa apuesta incluyó inversiones que muchas veces no son visibles para el cliente, como reformas en cocina, nuevo equipamiento y tecnología aplicada a la producción. En ese marco, remarcó que crecer no siempre pasa por abrir nuevos espacios, sino también por mejorar lo que ocurre puertas adentro.

“Lo que se ve es el negocio nuevo, pero yo invertí mucho internamente”, explicó.

Lejos de asociar prudencia con inmovilidad, definió su mirada empresarial como conservadora, pero activa. “Te entran diez y no te podés gastar los diez”, señaló al describir una lógica basada en reinvertir, sostener estructura y estar preparados para momentos difíciles.

En ese recorrido apareció una frase que atravesó buena parte de la entrevista: “Cuando las cosas están peores, hay que atacar de vuelta”, sostuvo al defender la decisión de seguir apostando incluso en escenarios adversos.

Pero la conversación no giró solo en torno a inversiones. Otro eje fuerte fue el valor de sostener una pyme y dar trabajo. Castelli habló del compromiso que implica mantener una estructura con alrededor de quince empleados y planteó que detrás de cada decisión económica también hay una responsabilidad cotidiana.

En ese punto, vinculó el crecimiento del negocio con la generación de empleo y la necesidad de sostener equipos de trabajo en un contexto muchas veces incierto para las pequeñas y medianas empresas.

La empresaria reconoció además las dificultades del presente económico y una baja general en el consumo, aunque insistió en que esos contextos no pueden paralizar. Desde esa mirada, planteó que invertir, mejorar procesos y sostener empleo forman parte de una misma estrategia.

La entrevista dejó así una definición que excede la experiencia personal y se proyecta sobre el mundo pyme: administrar con prudencia, seguir apostando y entender que crecer también es sostener.

La entrevista completa con Rosana Castelli puede verse en el episodio 56 de CoNverSo, disponible en las plataformas de En Línea Noticias.