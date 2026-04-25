Laura Aloisi participó del primer encuentro del PJ bonaerense con Kicillof como presidente

La diputada provincial Laura Aloisi participó en La Plata del primer encuentro del Consejo del Partido Justicialista bonaerense desde la asunción de Axel Kicillof como presidente del espacio.

Aloisi, que transita su segundo mandato como consejera provincial del PJ por la Séptima Sección Electoral, formó parte de la reunión junto a dirigentes, legisladores, intendentes y funcionarios donde se definieron ejes de trabajo para la nueva etapa partidaria.

“Tenemos una enorme responsabilidad como representantes y militantes, la responsabilidad de construir una alternativa nacional que le devuelva la felicidad a nuestro pueblo”, expresó la legisladora.

Durante el encuentro se abordaron, entre otros temas, campañas de afiliación, jornadas de formación política y la movilización prevista para la próxima semana hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar por recursos que, según plantearon, corresponden a la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, Kicillof cuestionó la política económica nacional. “El desastre productivo, laboral, social y alimentario ya es innegable y tiene como único responsable a Javier Milei”, sostuvo.

Desde el PJ bonaerense también manifestaron respaldo al reclamo de la Provincia por el financiamiento nacional y difundieron un comunicado crítico hacia medidas del Gobierno nacional vinculadas a seguridad social, educación, salud, transporte y obra pública.

El documento además incluyó un pronunciamiento en repudio a la condena a Cristina Fernández de Kirchner y un pedido por su liberación.

Al finalizar la jornada, Aloisi destacó el inicio de esta nueva etapa partidaria. “Es un honor acompañar al compañero Axel Kicillof y a la querida Verónica Magario en esta gestión”, señaló.

Y agregó: “Tengo la seguridad de que el peronismo debe encarnar la esperanza de nuestro pueblo para recuperar sus días felices”.