Federico Prester fue elegido presidente del Club El Fortín

El Club El Fortín realizó este sábado su Asamblea General Ordinaria y definió la nueva Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución en el próximo período.

En ese marco, Federico Prester fue elegido como nuevo presidente, mientras que Pablo Nagel ocupará la vicepresidencia.

Prester reemplazará a Leandro Lanceta, quien culmina una gestión de ocho años al frente de la institución del barrio Luján.

Desde el club destacaron que la nueva comisión mantiene en gran parte una línea de continuidad con el equipo de trabajo que venía desempeñándose en la gestión saliente, con el objetivo de dar continuidad al crecimiento institucional alcanzado en los últimos años.

La nueva conducción asumirá bajo el lema “Identidad fortinera, el cambio ya empezó, sigamos creciendo juntos”, con la propuesta de consolidar avances y proyectar nuevas metas para el desarrollo deportivo y social de la entidad.

Prester sucederá a Lanceta tras ocho años de gestión en una etapa que, según señalaron desde la institución, buscará combinar continuidad y nuevos desafíos.