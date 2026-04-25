Un trabajador fue atropellado mientras realizaba tareas sobre la Ruta 3

Un grave accidente se registró este viernes sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 98,5, en cercanías del acceso a La Pastoriza, en dirección a San Miguel del Monte, donde un trabajador fue atropellado mientras realizaba tareas de mantenimiento.

Según informó Noticias Las Flores, una camioneta embistió al hombre por causas que se intentan establecer. Tras el impacto, la víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector.

Luego del siniestro se dio aviso a los servicios de emergencia y una ambulancia partió desde San Miguel del Monte hacia el lugar para asistir al trabajador.

De acuerdo con lo informado, otros operarios que se encontraban en la zona intentaron asistir al hombre mientras aguardaban la llegada del personal médico.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el estado de salud de la víctima ni sobre la mecánica del hecho.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de investigación y se aguardaba información oficial para esclarecer lo ocurrido.