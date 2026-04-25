Emitieron alerta amarilla por fuertes vientos para Olavarría

La Dirección Provincial de Defensa Civil difundió una alerta meteorológica amarilla por vientos intensos que alcanza a Olavarría y buena parte del centro bonaerense, con vigencia para este domingo 26 de abril.

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De acuerdo con el informe oficial, se esperan vientos del sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre 65 y 80 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

El alerta comprende a municipios del centro y franja norte provincial en nivel amarillo, mientras que sectores costeros del sur bonaerense se encuentran bajo alerta naranja, donde podrían registrarse ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora.

Según se indicó, las condiciones más intensas podrían darse durante la tarde del domingo.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad del viento.

La advertencia fue emitida por Defensa Civil bonaerense en base a información del Servicio Meteorológico Nacional.