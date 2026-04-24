José Daniel Maceo fue reelecto como presidente del Club Pueblo Nuevo

En la noche del miércoles se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Club Atlético Pueblo Nuevo en su sede social, con la participación de socios y dirigentes. Durante el encuentro se aprobó la memoria y balance del ejercicio 2025, donde se resaltó la consolidación institucional y el crecimiento de la entidad.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la elección de la nueva comisión directiva. En ese marco, se confirmó la reelección de José Daniel Maceo como presidente, cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde el año 2000.

Respecto al balance de gestión, se informó que el club no presenta deudas bancarias ni con proveedores. En cuanto a la infraestructura, se destacaron obras como la mejora de baños y vestuarios, el pintado del gimnasio Juan Manolio y la colocación de piso atérmico en el sector de la pileta. Además, se comunicó el avance en la construcción de un nuevo gimnasio en el predio para ampliar la práctica simultánea de deportes como el básquet.

También se concretó el recambio a tecnología LED en la iluminación de los gimnasios y la finalización de las luminarias en la cancha de fútbol. En el plano educativo, se remarcó la actividad del Centro de Educación Física N° 124, que funciona en las instalaciones desde 2025 con una matrícula superior a los 1.400 alumnos.

Nueva Comisión Directiva