Bomberos sofocaron un principio de incendio en una vivienda del microcentro

​Una dotación del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios intervino al mediodía de este sábado en un domicilio ubicado en el microcentro de la ciudad de Olavarría.

​El hecho se produjo en la planta alta de una vivienda situada en Lavalle al 2200. Por razones que se investigan, se originó un siniestro que generó una importante cantidad de humo y daños materiales. Las llamas fueron sofocadas con rapidez por el personal actuante.

​Tras controlar el fuego, los voluntarios utilizaron maquinaria específica para ventilar los ambientes y despejar el humo, confirmando posteriormente que el siniestro se encontraba totalmente extinguido.

​En el lugar colaboró personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría y asistió personal de un servicio privado de alarma asistida.

​Respecto a los ocupantes de la vivienda, una mujer mayor fue asistida en la vía pública por personal médico de una empresa privada de emergencias. Si bien no presentaba lesiones visibles, la mujer se encontraba en estado de shock producto de la situación vivida.