Perdidas totales en el incendio de una vivienda precaria

​La unidad 21 del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría intervino en la tarde de este sábado en un siniestro declarado en una vivienda precaria, donde las pérdidas materiales fueron totales.

​El hecho ocurrió en un predio donde el morador residía temporalmente dentro de un acoplado con contenedor, mientras realizaba la construcción de su vivienda de material a pocos metros del lugar.

​Una dotación compuesta por cinco hombres trabajó en el sitio para extinguir las llamas. Pese al esfuerzo de los voluntarios, el fuego afectó la totalidad de las pertenencias y elementos que se encontraban en el interior de la estructura.

​Sobre el origen del fuego, existen sospechas de que el siniestro podría haber sido provocado de manera intencional.

​En el lugar se hicieron presentes móviles del Comando de Patrullas de Olavarría, quienes realizaron las actuaciones de rigor. Asimismo, se registraron muestras de solidaridad por parte de vecinos que se acercaron para acompañar al damnificado ante la pérdida de sus bienes.