La Virgen renovó su manto en una emotiva celebración en el Santuario de Luján

En la antesala de la festividad del 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, este domingo se realizó en el Santuario de Luján la tradicional ceremonia de cambio de manto de la imagen de la patrona de la Argentina, en el marco de una misa que reunió a numerosos fieles y peregrinos.

La celebración eucarística fue presidida por Jorge Eduardo Scheinig y concelebrada por Mauricio Landra y Oscar Ojea.

Como ocurre cada año, el cambio de manto marcó uno de los momentos más significativos del camino hacia la fiesta patronal del 8 de mayo. La ceremonia, profundamente arraigada en la tradición religiosa de Luján, fue acompañada por la comunidad peregrina en un clima de recogimiento y emoción.

Desde el Santuario recordaron además que con el manto retirado a la imagen auténtica de la Virgen se confeccionarán las tradicionales estampas que contienen un pequeño fragmento de esa tela, las cuales comenzarán a distribuirse desde el Día de la Virgen de Luján en adelante.

La renovación del manto es uno de los ritos más esperados por los devotos y forma parte de los preparativos espirituales para una de las celebraciones religiosas más convocantes del país.