San Cayetano difundió el cronograma de misas y actividades para mayo

La comunidad parroquial de Parroquia San Cayetano dio a conocer el cronograma de celebraciones y actividades previsto para los primeros días de mayo, que incluye misas, el inicio del curso Alfa 2026 y una jornada especial como cada día 7 que, además, coincidirá las primeras vísperas de la Virgen de Luján.

El programa comenzará el sábado 2 con una misa a las 17 en la capilla San Antonio de Padua. En tanto, el domingo 3 habrá celebraciones a las 9 en Sagrado Corazón y a las 10.30 en San Cayetano.

Además, se informó que el curso Alfa 2026 iniciará el martes 5 de mayo a las 18.30. Ese mismo día y el miércoles 6 se celebrarán misas a las 18, en el marco de las actividades semanales. Por otro lado, el primer viernes del mes —1° de mayo— se realizará una misa a las 17 en Sagrado Corazón.

Las actividades centrales tendrán lugar el jueves 7 de mayo. Durante la jornada se rezará el rosario en forma continua y se celebrarán misas a las 10.30, 15.30 y 19, en el marco de las primeras vísperas de la solemnidad de la Virgen de Luján. También se desarrollará una feria de Cáritas y un sorteo al finalizar la última celebración.