Un joven herido tras un violento siniestro vial en Hinojo

​Un joven de 29 años resultó herido este sábado tras protagonizar un hecho de tránsito en la localidad de Hinojo. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Spinetto y Uber, en un sector de calles de tierra.

​La víctima circulaba en un Fiat 147 Spazio cuando, por causas que se intentan establecer, colisionó contra el acoplado de un camión Mercedes Benz que se encontraba estacionado. Tras el impacto, el vehículo menor terminó volcado en una cuneta.

​Debido a la deformación del habitáculo, el conductor quedó atrapado en el interior. En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Destacamento N° 3 de Hinojo, quienes arribaron en la unidad número 7 para realizar las tareas de rescate y extracción de la víctima.

​Una ambulancia del sistema de salud pública del Hospital de Hinojo asistió al joven, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Olavarría. Según se informó, al momento del traslado el paciente se encontraba consciente. Actualmente, es atendido en la guardia de emergencias médicas a la espera de un parte oficial sobre su estado de salud.

​En el sector del siniestro trabajó también personal policial de la Subcomisaría de Hinojo. De acuerdo con las primeras observaciones, la visibilidad en la zona era reducida debido a que el conductor circulaba con el sol de frente, lo que habría provocado un encandilamiento al momento del choque.