Juan Pedro Hachquetalepo (Q.E.P.D.)
Juan Pedro Hachquetalepo (Q.E.P.D.)
Falleció en Capital Federal el día 1 de mayo de 2026 a los 70 años de edad. Sus hijos Iñaki y Gabriel Hachquetalepo; su hermano Mario Guillermo Hachquetalepo; sus sobrinos Augusto y Emilia; y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.
Vecino de Microcentro.
Nacido en Olavarría.
Productor agropecuario.