Juan Pedro Hachquetalepo (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el día 1 de mayo de 2026 a los 70 años de edad. Sus hijos Iñaki y Gabriel Hachquetalepo; su hermano Mario Guillermo Hachquetalepo; sus sobrinos Augusto y Emilia; y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Microcentro.

Nacido en Olavarría.

Productor agropecuario.