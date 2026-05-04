Antonio Pereira (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 3 de mayo de 2026 a los 85 años de edad. Su esposa Norma Eugenia Despoux, sus hijos Graciela, Alejandra y Diego Pereira, sus hijos políticos Carlos, Alejandro y Natalia, sus nietos Facundo, Paz, Paula, Santiago, Mia y Joaquin, sus nietos políticos, sus bisnietos Juana, Almendra y Maite y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, era vecino de la localidad de Loma Negra y se desempeñó como jubilado de la Fábrica Loma Negra. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

No se realiza velatorio. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y la inhumación se efectuará en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.