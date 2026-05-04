Rigen alertas por tormentas intensas en la región

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Por En Linea Noticias 0

Olavarría, General La Madrid y Laprida se encuentran bajo alerta meteorológica por tormentas para la jornada del miércoles 6 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe de nivel amarillo que afecta a la zona central de la provincia.

El área será afectada por tormentas intensas durante la tarde del miércoles. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm. De acuerdo con el pronóstico oficial, es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Para este lunes 4 y el martes 5 de mayo, las condiciones meteorológicas se mantienen en nivel verde, sin alertas ni advertencias vigentes para las localidades mencionadas.

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