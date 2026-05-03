El quirófano veterinario móvil recorrerá distintos puntos del Partido durante la primera semana de mayo

El Municipio informó el cronograma de funcionamiento del Quirófano Veterinario Móvil para la primera semana de mayo. El servicio, gratuito, apunta a garantizar el acceso a la atención veterinaria básica y a intervenciones quirúrgicas sin necesidad de traslados extensos.

En ese marco, el dispositivo recorre de manera sistemática distintos barrios y localidades, con el objetivo de acercar la prestación a vecinos y vecinas que conviven con animales de compañía.

Cronograma

Lunes 4: Colonia Hinojo – Salón Parroquial

Colonia Hinojo – Salón Parroquial Martes 5: Predio Los Zainos – Colón 6803

Predio Los Zainos – Colón 6803 Miércoles 6: Villa Floresta – Club Villa Floresta (Deán Funes y Buchardo)

Villa Floresta – Club Villa Floresta (Deán Funes y Buchardo) Viernes 8: Barrio 10 de Junio – CAPS Nº 8 (Giovanelli 3867)

Para acceder al servicio, es necesario solicitar turno previo comunicándose al 2284 666400, por llamada o WhatsApp. Desde el área se indicó que al momento de asignar el turno se brindan las indicaciones necesarias para preparar al animal y garantizar una intervención segura.

El horario de atención del quirófano móvil es de 8:30 a 12 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Requisitos para la intervención

Desde el Municipio recordaron que los animales deben ser acompañados por una persona mayor de 18 años, quien deberá permanecer en el lugar hasta la finalización del procedimiento.

Además, el día de la cirugía deberán cumplir con 12 horas de ayuno de alimentos y una hora sin ingesta de líquidos. En el caso de los perros, deberán asistir con collar o pretal y correa; mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadora o bolso ventilado.

También se recomienda llevar una manta para el cuidado del animal tras la cirugía.

Importancia de la castración

La esterilización es una intervención quirúrgica que impide la reproducción en perros y gatos, tanto machos como hembras, y contribuye a mejorar su calidad de vida.

En hembras, previene tumores, quistes ováricos, enfermedades uterinas y de transmisión sexual, además de evitar episodios vinculados al celo. En machos, reduce el riesgo de tumores testiculares y patologías prostáticas.

Asimismo, puede contribuir a disminuir problemas de comportamiento, como peleas o el rociado de orina en gatos.