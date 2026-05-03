Se iniciarán los trabajos de poda en la plaza Coronel Olavarría

Este lunes comenzará un operativo de poda en la plaza Coronel Olavarría, uno de los espacios públicos más utilizados de la ciudad. Las tareas también alcanzarán a los veredones de Rivadavia y Vicente López y se desarrollarán con un esquema intensivo que implicará cambios en la circulación.

El trabajo estará a cargo de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, en articulación con Parques y Paseos y Desarrollo Agropecuario.

Las intervenciones se iniciarán a primera hora de la mañana y, desde las 6, la Secretaría de Protección Ciudadana desplegará un operativo preventivo para evitar el estacionamiento en los sectores donde se realicen las tareas.

Se trata principalmente de trabajos en altura, por lo que habrá restricciones en la circulación peatonal y vehicular. En ese marco, se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con precaución y respetar la señalización.

El operativo incluirá el uso de grúas hidráulicas y camiones para el retiro del material resultante.

Desde el Municipio se indicó que el objetivo es mejorar las condiciones de higiene y salubridad en el sector, además de controlar la presencia de aves que utilizan el arbolado como refugio.

Por último, se aclaró que las tareas se llevarán adelante con prácticas adecuadas para preservar las especies arbóreas.