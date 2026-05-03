Cuatro muertos en un choque frontal en Tornquist: dos heridos son de Olavarría

Fuente: El Orden de Pringles – DIB

Cuatro personas murieron este domingo tras un choque frontal entre dos autos ocurrido en la ruta provincial 76, en el sector del Abra de la Ventana, dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist. Además, otras tres personas resultaron heridas y permanecen bajo asistencia médica.

El siniestro vial involucró a un Ford Focus y un Citroën C3. En el primer vehículo se trasladaban Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), ambos oriundos de Olavarría, quienes sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital Municipal de Tornquist.

El otro rodado, un Citroën C3, era conducido por Juan Ignacio Daulerio (28), de la Ciudad de Buenos Aires, quien también resultó herido. En ese vehículo viajaban además Talía Araceli Mansilla (29), de Lanús; María de los Milagros Chirinos (28), de Caballito; Laura Camila Díaz Sandoval (26), de CABA; y Ezequiel Agustín Quaglio (31), también de Caballito.

De acuerdo al informe oficial, las cuatro víctimas fatales viajaban en el Citroën C3: Mansilla, Chirinos, Díaz Sandoval y Quaglio. Tres de ellos fallecieron en el acto, mientras que Quaglio murió posteriormente en el Hospital Municipal de Tornquist.

Los heridos que continúan internados son Daulerio, Prezzi y Buchanan.

Las causas que originaron la colisión son materia de investigación.